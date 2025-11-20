​Haute distinction pour Isaac Sissokho : le Droit et la Régulation des Télécoms salués par le monde académique

Le juriste et expert sénégalais en régulation des télécommunications a reçu la plus haute distinction académique alors qu'il a publié un ouvrage majeur sur la régulation numérique en Afrique. ​C'est une reconnaissance exceptionnelle qui vient couronner une carrière exemplaire.



Le Dr Isaac Sissokho a reçu le prestigieux titre de Docteur Honoris Causa, décerné par l'Institut Africain de Recherche Pluridisciplinaire Appliquée (IARPA) en partenariat avec des institutions académiques de renom : l'Université Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire, l'Université Sorbonne Paris Nord et l'Université de Mayotte. Cette distinction salue l'ensemble de ses travaux, publications, enseignements et états de service dans les domaines cruciaux de la régulation des télécommunications/TIC et du Droit. ​



​Titulaire d'un doctorat d'État en Droit privé et d'un DESS en Intelligence Économique, Isaac Sissokho capitalise plus de vingt années d'expérience dans la régulation des marchés des télécommunications. Son parcours professionnel témoigne d'une diversité et d'une ampleur de responsabilités impressionnantes. Il a occupé plusieurs fonctions stratégiques au sein de l'Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes du Sénégal (ARTP). Il a ensuite œuvré au plus haut niveau de l'État sénégalais en tant que Directeur de Cabinet puis Secrétaire général du ministère de la Communication, des Télécommunications et de l'Économie numérique.



​Parallèlement à ces fonctions administratives, Dr Sissokho n'a cessé de transmettre son savoir. Il est enseignant au Master Régulation de l'École Supérieure Multinationale des Télécommunications (ESMT) et dirige pédagogiquement le Master Droit et Économie de la Régulation de l'Institut EDGE. Cette consécration académique intervient à un moment particulièrement symbolique : la publication, aux éditions Kala Hermann, de son nouvel ouvrage intitulé "Réguler en Afrique à l'ère des innovations disruptives du Numérique".



​Disponible à compter du 29 novembre 2025, cet ouvrage s'annonce comme une contribution fondamentale à la compréhension des défis contemporains de la régulation. Face aux bouleversements induits par l'intelligence artificielle, la blockchain, l'internet des objets et autres technologies émergentes, le continent africain doit impérativement repenser ses cadres réglementaires.



​L'expertise d'Isaac Sissokho, forgée sur le terrain et enrichie par une solide formation académique, apporte un éclairage précieux sur ces enjeux cruciaux pour l'avenir du développement numérique africain.



​Avec l'humilité qui le caractérise, le récipiendaire a accueilli cette distinction avec une profonde émotion, soulignant que le savoir et l'expertise ne trouvent leur pleine valeur que lorsqu'ils sont mis au service du bien commun. Il réaffirme ainsi sa détermination à continuer de contribuer au développement du secteur et au rayonnement des compétences africaines sur la scène internationale.

