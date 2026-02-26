​Huitièmes de finale de la Ligue des champions 2025-2026 : cinq internationaux sénégalais désormais qualifiés

Les barrages de la phase à élimination directe de la Ligue des Champions européenne 2025-2026 ont livré leur verdict dans la soirée du mercredi 25 février. Désormais, les 16 clubs qualifiés pour les huitièmes de finale de la compétition sont connus. Parmi eux figurent cinq (05) équipes d’internationaux sénégalais.



Initialement, si Pape Matar Sarr (Tottenham Hotspur), Mamadou Sarr (Chelsea FC) et Nicolas Jackson (Bayern Munich) avaient déjà validé leur qualification en terminant dans le top 8 de la phase de ligue, ils ont été rejoints, hier, par Ibrahim Mbaye (Paris Saint-Germain ) et Ismail Jakobs (Galatasaray SK). Ces deux derniers ont pu décrocher leurs billets à l’issue des matchs de barrages de la phase à élimination directe, où le PSG a éliminé (5-4, score cumulé) l’AS Monaco de Lamine Camara et Krépin Diatta (blessé). Pendant ce temps, Galatasaray SK est venu à bout de la Juventus FC à l’issue de deux matchs spectaculaires. Les Turcs s’étaient déjà imposés 5-2 à l’aller, avant de s’incliner 3-2 au retour, en prolongations.



Pour rappel, huit (08) équipes s’étaient déjà qualifiées directement grâce à leur classement dans le top 8 de la phase de ligue. Huit (08) nouvelles équipes viennent de décrocher leur billet lors des barrages (play-offs) qui se sont déroulées les 24 et 25 février 2026. Le tirage au sort intégral pour la suite de la compétition aura lieu à Nyon (Suisse), ce vendredi 27 février, à 13 heures (GMT).