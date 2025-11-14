​Immigration irrégulière : six (06) personnes interpellées pour tentative de trafic de migrants à Saint-Louis

La lutte contre l’immigration irrégulière suit son cours au Sénégal. Dans la nuit du 07 au 08 novembre, la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (DNLT) a procédé à l’interpellation de six (06) personnes à Saint-Louis, à l’est. Elles sont suspectées d’avoir organisé un probable départ d’une

embarcation, à partir de la plage Hydrobase à destination des Iles Canaries (Espagne).



C’est une information anonyme qui a alerté les enquêteurs de l’imminence d’un départ de voyageurs clandestins pour l’Espagne, comme le rapporte «Libération», dans sa parution du vendredi. L’embarcation devrait accoster en Gambie, où une partie des candidats a été recrutée.



Après l’exploitation de plusieurs renseignements, une mission de surveillance a été ordonnée aux éléments de la DNLT, avec l’appui considérable du Commissariat central de Saint-Louis. Ce dispositif policier à Hydrobase, où était mouillée sur la berge la pirogue d’infortune, a permis l’interpellation de Macktar Sène. Ce dernier est suspecté d’avoir acheté le matériel de voyage, à savoir : la pirogue, les deux moteurs hors-bords, les 35 bidons de carburant de 60 litres et les autres accessoires.



L’interrogatoire de Macktar Sène a permis de tendre un piège à Mamadou Diouf alias Modou Sall, supposé organisateur principal du voyage. Une perquisition de son domicile à Hydrobase a permis de déloger 33 individus, candidats à cette aventure incertaine.



L’enquête a aussi permis l’interpellation de quatre (04) autres personnes, à savoir Médoune Diagne, Babacar Fall, Amsatou Badiane et Dame Diop, toutes suspectées d’être des organisateurs du voyage. Ces individus ont été inculpés pour tentative de trafic de migrants par voie maritime et association de malfaiteurs.



La pirogue et les moteurs hors-bords de 60 chevaux et cinq (05) téléphones portables ont été saisis et placés sous scellé, dans le cadre des enquêtes.

