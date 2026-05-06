​Indice Henley 2026 : Le Sénégal remonte la pente au 77e rang mais reste loin de son record de 2006

Après avoir atteint son point le plus bas en 2021 à la 92e place mondiale, le passeport sénégalais amorce une phase de redressement notable, s’établissant au 77e rang en avril 2026, selon les données récentes de l'indice Henley.



Cette progression récente, marquée par un bond de sept places par rapport à 2025, permet au Sénégal de retrouver un niveau de compétitivité qu'il n'avait plus connu depuis 2014.



Toutefois, l'analyse sur deux décennies révèle un bilan contrasté : bien qu'en phase de reprise, le Sénégal reste loin de sa performance de 2006, année où il occupait la 60e position mondiale. Aujourd’hui, les citoyens sénégalais bénéficient d'un accès sans visa préalable à 56 destinations à travers le monde.



Le Sénégal au cœur de la hiérarchie ouest-africaine



Au sein de l'espace CEDEAO, le Sénégal s'impose comme un acteur solide, occupant la troisième marche du podium régional en 2026, à égalité avec le Burkina Faso (77e).



Il se positionne ainsi devant la Côte d'Ivoire (78e) et devance largement le Nigéria, qui stagne au 89e rang mondial malgré un gain de places purement symbolique.



Le Sénégal reste cependant devancé par les passeports de la Gambie (66e) et du Ghana (67e), qui offrent respectivement l'accès à 68 et 67 destinations sans visa.