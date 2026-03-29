​Infrastructures et développement local : Ousmane Sonko fait des annonces à Fissel

En déplacement à Fissel, dans le département de Mbour, à l’occasion de l’inauguration du siège de son parti, le Premier ministre Ousmane Sonko a abordé plusieurs projets d’infrastructures et de développement concernant la localité et ses environs.



Dans son intervention, le chef du gouvernement a évoqué l’état d’avancement des travaux routiers dans la zone. Il a indiqué avoir échangé avec le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres, Déthié Fall, au sujet du projet de construction de l’axe Tiadiaye–Fissel–Ndol Ndol jusqu’à Ndangalma, long de 42 kilomètres.



Selon lui, une mission technique de l’Agence des travaux et de gestion des routes (AGEROUTE) est attendue dès la semaine prochaine pour évaluer l’état de la route. « Pour l’axe Tiadiaye–Fissel, il s’agit surtout d’une réfection. La route présente des nids-de-poule dus à un manque d’entretien, mais elle n’est pas totalement dégradée », a-t-il précisé.



Concernant les autres tronçons, Ousmane Sonko a annoncé que les travaux entre Fissel et Ndangalma ont déjà démarré. Par ailleurs, les études sont en cours pour le segment reliant Fissel à Ndiayensira jusqu’à Khombol. Le coût de ce projet est estimé à 7,1 milliards de francs CFA pour un linéaire de 22,5 kilomètres.



Le Premier ministre a également abordé la question de l’accès à l’eau potable, soulignant qu’un programme d’un montant de 88 milliards de francs CFA est prévu pour améliorer la situation dans la zone.



Sur le plan agricole et sanitaire, il a annoncé l’existence d’un programme dédié à Fissel, tout en reconnaissant le besoin d’y implanter un centre de santé. « J’en parlerai au ministre concerné », a-t-il assuré au micro d’iRadio.



Enfin, Ousmane Sonko a révélé qu’un programme d’électrification de 35 villages devrait être lancé avant la fin du mois d’avril. Il a toutefois regretté que ce projet ait été bloqué pendant deux ans, qu’il attribue à des « propos diffamatoires » émanant de certaines personnes.



Ces annonces traduisent la volonté des autorités de renforcer les infrastructures et les services de base dans cette partie du pays.