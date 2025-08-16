​Inondations à Touba : un responsable religieux dénonce l'inaction de l'État

Les inondations continuent de ravager la ville sainte de Touba, et l'inaction des autorités est vivement critiquée. Serigne Modou Bousso Dieng, coordinateur de la Confédération internationale des familles religieuses, a lancé un "cri de cœur" pour dénoncer l'absence de solutions concrètes et l'abandon, selon lui, de la population.



Serigne Modou Bousso Dieng a exprimé son désespoir face à une situation qui, loin de s'améliorer, ne fait qu'empirer. « Aucune solution, aucune mesure sérieuse n'est prise depuis un an et demi. Et les inondations continuent d’augmenter d’avantage. Les gens restent dans ce calvaire et continuent de pleurer », a-t-il déclaré, déplorant une indifférence de la part des dirigeants.



Il a souligné la gravité de la situation, notant que même les abords de la grande mosquée de Touba sont inondés, et qu'aucune autorité, pas même un ministre ou le Premier ministre, ne s'est rendue sur place pour apporter de l'aide. Il a qualifié le discours du Premier ministre sur ce sujet de "populiste" et a affirmé qu'il n'était suivi d'aucune action.



Pour le coordinateur religieux, l'heure n'est plus aux "discours". « On n’a besoin d’action rapide, immédiate et urgente. On est fatigué. Il est temps », a-t-il insisté, au micro de la RFM, demandant au gouvernement de passer des paroles aux actes pour résoudre ce problème récurrent et insupportable pour les habitants de Touba.