​Internet mobile au Sénégal : Un marché à deux vitesses selon le dernier rapport nPerf

Selon le dernier « Baromètre des connexions Internet mobiles au Sénégal », publié par la société française nPerf, l'opérateur Orange écrase la concurrence et s'impose comme le leader incontestable du marché des télécommunications.



L'étude participative, basée sur des milliers de tests d’utilisateurs tout au long de l'année 2025, attribue à la filiale de Sonatel un score global de 64 212 nPoints, loin devant ses rivaux Yas (36 008 nPoints) et Expresso (27 801 nPoints).



Ce triomphe repose sur une domination absolue dans toutes les catégories de performance, Orange affichant un débit descendant impressionnant de 38,62 Mb/s et une réactivité réseau optimale avec une latence d’à peine 32,89 ms.



Le rapport confirme sans équivoque cette suprématie nationale en soulignant que « les abonnés Orange ont bénéficié des meilleures performances globales de l’internet mobile en 2025 ».



Face à ce leader hégémonique, la concurrence tente de résister avec des fortunes diverses. Le réseau Yas se consolide à la deuxième place avec un score de « 36 008 nPoints », porté par de solides performances en streaming vidéo, malgré « une latence très élevée » qui pénalise la réactivité de ses connexions.



De son côté, l'opérateur Expresso ferme la marche, mais n'en démerde pas moins en affichant une dynamique encourageante : la compagnie enregistre une progression de « 8,2% de son score global » et parvient même à arracher la deuxième place à Yas sur le terrain du débit montant et de la latence, prouvant que la bataille des télécoms reste active au Sénégal.