​JOJ Dakar 2026 : l'influenceur sénégalais Khaby Lame officiellement nommé ambassadeur

L'influenceur sénégalo-italien, Khaby Lame, a été officiellement nommé ambassadeur des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026. Cette annonce du Comité d'organisation intervient à seulement neuf mois du coup d'envoi du premier événement olympique jamais organisé sur le continent africain.



Figure incontournable des réseaux sociaux, suivi par des centaines de millions d'abonnés à travers le monde, Khaby Lame rejoint un collectif d'ambassadeurs de premier plan aux côtés de l'acteur Omar Sy, du capitaine des Lions, Kalidou Koulibaly, ou encore de la sportive Eva Neymar. Selon le COJOJ, cette «convergence de talents» illustre l'ampleur de l'engagement suscité par Dakar 2026, bien au-delà du seul univers sportif.



Nommé jeudi dernier à Dakar, l'influenceur originaire de Mbacké n'a pas caché sa fierté. « Cet engagement reflète ma volonté de soutenir les jeunes talents africains, dans le sport comme bien au-delà. Dakar 2026 offrira à notre continent l'opportunité de révéler le meilleur de lui-même et d'inspirer la jeunesse en Afrique et à travers le monde », a-t-il déclaré, dans des propos rapportés par l’APS. Il ajoute : «C'est une occasion de démontrer qu'au-delà de sa résilience, l'Afrique est également une force. Je suis fier d'être Sénégalais, fier d'être Africain, et nous ferons de ce premier événement olympique en Afrique un succès total.»



Les quatrièmes Jeux olympiques de la jeunesse se tiendront au Sénégal du 31 octobre au 13 novembre 2026 ,une première en Afrique. Les épreuves se dérouleront sur trois sites : Dakar, Saly et Diamniadio, sous le slogan « L'Afrique accueille, Dakar célèbre ».



Près de 2 700 athlètes, âgés de 15 à 18 ans, sont attendus pour cette édition qui proposera une vingtaine de disciplines. Au programme : des sports traditionnels comme l'athlétisme, la natation, l'escrime ou le judo, mais aussi des disciplines plus récentes telles que le skateboard, le beach-volley et le rugby à 7. De nouvelles disciplines feront également leur apparition, notamment le breaking (danse urbaine), le baseball à 5, le triathlon et le wushu.

