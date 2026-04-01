La crise des certitudes, ou l’apprentissage douloureux de l’incertitude (Par Marie Barboza MENDY)

À l’heure où les repères vacillent et où les certitudes d’hier ne suffisent plus à éclairer les incertitudes d’aujourd’hui, nos sociétés traversent une zone de turbulence profonde. Famille, foi, travail, environnement, avenir : aucun espace n’échappe à cette recomposition silencieuse mais radicale. Entre vertige du doute et tentation du repli, cette chronique interroge notre capacité collective à habiter l’incertitude sans renoncer à l’essentiel : notre humanité.





Il y a des époques qui avancent avec assurance, portées par des récits forts, des repères stables, des vérités admises. Et puis il y a les nôtres. Des époques qui doutent. Qui hésitent. Qui trébuchent sur leurs propres contradictions. Nous vivons moins une crise passagère qu’un basculement profond : celui d’un monde où les certitudes ne disparaissent pas seulement — elles se fissurent, se contredisent, se recomposent dans une instabilité permanente qui traverse toutes les dimensions de l’existence humaine.

Ce qui est en jeu n’est pas simplement la perte de repères. C’est la difficulté croissante à habiter le réel.





Dans l’espace familial, autrefois perçu comme un socle indiscutable, se joue désormais une négociation permanente entre héritage et mutation. Les figures d’autorité ne se sont pas effondrées par hasard ; elles ont été érodées par des décennies de transformations culturelles, économiques et symboliques. Mais ce qui remplace ces anciennes certitudes n’est pas encore stabilisé. L’autorité se cherche, parfois se fragilise, souvent se justifie. Les parents, pris entre la volonté de transmettre et la peur de contraindre, avancent dans une tension constante. Les enfants, eux, héritent moins de vérités que de questionnements. Et dans ce glissement, quelque chose de fondamental se joue : la transmission elle-même devient incertaine. Non pas absente, mais fragmentée, disputée, parfois silencieuse.





Sur le plan sociétal, cette fragilité s’élargit et se complexifie. Nous sommes entrés dans une ère où les normes ne disparaissent pas : elles prolifèrent. Elles s’entrechoquent. Elles se contredisent. L’individu contemporain est sommé d’être autonome, libre, singulier — tout en étant constamment évalué, comparé, jugé. Il doit construire son propre chemin dans un paysage saturé d’injonctions contradictoires. Ce paradoxe produit une fatigue nouvelle, une forme d’épuisement existentiel : celui de devoir être soi-même sans jamais disposer des conditions réelles pour l’être pleinement.





Dans ce climat, la tentation du refuge devient compréhensible. Certains se replient vers des certitudes rigides, parfois radicales, qui offrent l’illusion d’une stabilité retrouvée. Mais ces certitudes-là, loin d’apaiser, ferment. Elles excluent. Elles opposent. Elles transforment la peur en discours et l’incertitude en affrontement. Ce n’est plus la vérité qui est recherchée, mais la sécurité émotionnelle que procure l’impression d’avoir raison.





La sphère religieuse n’échappe pas à cette tension. Elle en est même l’un des théâtres les plus sensibles. Entre spiritualité vécue et identités revendiquées, entre quête intérieure et instrumentalisation collective, la foi se redéfinit dans un monde qui la met à l’épreuve. Pour certains, elle devient un refuge inébranlable ; pour d’autres, une interrogation constante. Mais dans tous les cas, elle est appelée à sortir de l’évidence. Croire aujourd’hui n’est plus simplement hériter : c’est choisir, parfois au prix du doute, souvent au prix de la solitude.





À cette complexité humaine s’ajoute une réalité plus vaste encore : celle de notre rapport au vivant. La crise environnementale n’est pas seulement écologique, elle est ontologique. Elle interroge notre place même dans le monde. Pendant des siècles, l’humanité s’est pensée comme maîtresse et possesseure de la nature. Cette certitude s’effondre sous le poids des faits : dérèglement climatique, épuisement des ressources, déséquilibres irréversibles. Ce que nous découvrons, avec une lucidité parfois tardive, c’est que notre puissance était une illusion fragile, construite sur un malentendu fondamental : celui de croire que l’on pouvait se détacher du vivant sans en payer le prix.





Mais peut-être nulle part cette crise des certitudes n’est-elle aussi brutale que dans le monde du travail.





Les jeunes générations avancent avec une promesse brisée entre les mains. On leur a appris que l’effort, le mérite, la persévérance ouvriraient les portes d’un avenir stable. Or ces portes sont devenues étroites, parfois verrouillées. Le marché du travail, saturé, exigeant, souvent déconnecté des réalités locales, transforme l’espoir en attente, et l’attente en frustration. Derrière les diplômes, il y a des trajectoires suspendues, des ambitions retenues, des dignités mises à l’épreuve. Ce n’est pas seulement une crise de l’emploi : c’est une crise de la projection dans l’avenir.





À l’autre extrémité, les seniors vivent une mise à l’écart silencieuse mais tout aussi violente. Leur expérience, autrefois considérée comme une richesse, est parfois reléguée au second plan dans un monde obsédé par la nouveauté, la rapidité, l’adaptabilité immédiate. Ils portent en eux une mémoire précieuse, mais peinent à trouver les espaces où cette mémoire peut encore être reconnue et utile. Ainsi se dessine une fracture inquiétante : celle d’une société qui peine à articuler ses générations, à faire dialoguer l’élan des uns avec la profondeur des autres.





Ce qui relie toutes ces fractures, c’est une même tension : celle entre un passé qui ne suffit plus à guider et un avenir qui ne parvient pas encore à rassurer.





Nous sommes suspendus dans cet entre-deux.

Un présent dense, parfois oppressant, où les repères se recomposent sans cesse, où les certitudes se négocient au quotidien, où l’incertitude devient une condition permanente plutôt qu’un moment transitoire. Et face à cela, une responsabilité immense s’impose à nous.

Car il ne suffit plus de constater la crise. Il faut apprendre à la traverser sans se perdre.





Cela exige du courage. Le courage de renoncer aux illusions confortables, aux réponses simplistes, aux vérités toutes faites. Cela exige aussi une forme nouvelle d’humilité : reconnaître que nous ne savons pas tout, que nous ne maîtrisons pas tout, et que cette limite n’est pas une faiblesse, mais une condition de notre humanité.





Peut-être faut-il réapprendre à penser ensemble, à douter ensemble, à construire des certitudes provisoires, conscientes de leur fragilité. Non pas pour s’y enfermer, mais pour avancer malgré tout.

Car au fond, la véritable question n’est pas de savoir comment restaurer les certitudes d’hier.

Elle est de savoir quel type d’humanité nous voulons devenir dans un monde où rien n’est définitivement acquis.





Et si une certitude devait subsister, une seule, peut-être serait-ce celle-ci : notre capacité, malgré tout, à faire face. À créer du sens là où il semble manquer. À maintenir du lien là où tout pousse à la séparation. À espérer, non pas naïvement, mais lucidement.





Dans cette époque exigeante, incertaine, parfois déstabilisante, il ne nous est plus demandé d’être sûrs. Il nous est demandé d’être responsables.

Peut-être que la véritable maturité de notre époque ne réside plus dans l’assurance d’avoir raison, mais dans la dignité de continuer à chercher, ensemble, sans céder ni à la peur, ni à la facilité. Car au cœur même de nos incertitudes les plus profondes subsiste une exigence irréductible : celle de rester humains, lucides et solidaires, face à un monde qui ne nous promet plus rien — sinon la responsabilité de le réinventer.

