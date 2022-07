​Jeux de la solidarité islamique en Turquie: le Sénégal représenté par 110 sportifs

Les présidents des 14 fédérations concernés, ainsi que leurs directeurs techniques nationaux ont participé à une réunion d’information. Pour maximiser ses chances aux 4e Jeux de la solidarité islamique, le Sénégal se fera représenter dans 14 disciplines différentes. Il s’agit de dix disciplines individuelles (judo, athlétisme, tir, lutte, tennis de table, escrime, natation, karaté, taekwondo et handisport) et quatre (4) collectives (football, basket, volley-ball et hand-ball).



Dans les disciplines individuelles, l’athlétisme se taille la part du lion avec le plus grand nombre de participants (9 des 110 athlètes sénégalais). Selon le quotidien sportif « Stades », la première partie de la délégation quittera Dakar le jeudi 4 août, avant d’être rejointe par la seconde qui est attendue à Konya le 7 août, soit à deux jours du démarrage de la compétition.



Pour cette édition, le nombre d’athlète sénégalais a été sensiblement revu à la hausse. Il est passé de 13 participants en 2017 à 110 cette année. En 2017, le Sénégal occupait la 21e place sur 54 nations présentes. Outre ce rang de 21e pays, le Sénégal n’avait récolté que trois médailles individuelles, rapporte « Stades ».