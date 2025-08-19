​Justice : les avocats de Lat Diop saisissent le bâtonnier

Les avocats de Lat Diop, ancien ministre et DG de la LONASE, saisissent le bâtonnier pour avoir l’autorisation d’entamer une bataille médiatique. Ils veulent dénoncer ce qu’ils considèrent comme un « acharnement judiciaire doublé d’un lynchage médiatique d’une ampleur considérable » dont leur client serait la cible depuis son incarcération en septembre 2024.



En effet, le DG de la LONASE aurait bénéficié à deux reprises, d'une décision de mise en liberté provisoire et pourtant il est toujours derrière les barreaux en raison des appels systématiques du Parquet général, annonce L’observateur de ce mardi.



Ainsi ils comptent sur l’autorisation de Me Aly Fall, président de l'ordre es avocats, pour tenir une conférence de presse afin d’éclairer l’opinion publique sur la réalité du dossier et rétablir un équilibre dans le traitement médiatique de cette affaire. Pour l’instant, les défenseurs de Lat Diop affirment vouloir livrer une bataille avec des armes « mesurées, transparentes et responsables » .



Pour rappel, Lat Diop est en prison depuis le 26 septembre 2024, il est poursuivie pour « détournement de fonds publics, extorsion et blanchiment d’argent, dans une affaire estimée à 8 milliards FCFA ».