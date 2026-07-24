​Kédougou : le méga-projet aurifère de Boto confie son contrat des explosifs de 15 milliards CFA à EPC Mineex Sénégal

L'entreprise EPC Mineex Sénégal, filiale du Groupe EPC, a décroché un contrat majeur d'environ 15 milliards de francs CFA (23 millions d'euros) sur trois ans auprès de Boto SA, filiale de Managem Group.



D'après un communiqué, cet accord stratégique pour l'exploitation de la mine d'or de Boto, située dans la région de Kédougou, prévoit le déploiement de deux unités mobiles de fabrication d'explosifs (UMFE), la fourniture d'explosifs et d'accessoires de dynamitage, ainsi que la réalisation de services techniques spécialisés et l'intégration des solutions numériques de l'écosystème.



S'exprimant sur ce partenariat d'envergure, Rokhaya Sall, Directrice générale d'EPC Mineex Sénégal, a déclaré : « En tant qu'acteur sénégalais de premier plan dans le domaine des explosifs civils, nous sommes particulièrement fiers d'avoir été choisis pour accompagner le développement de la mine de Boto.