Inclusion : un projet de 3,2 milliards F CFA lancé pour le leadership des femmes au Sénégal

Le Sénégal intensifie son engagement en faveur des droits des femmes. Le ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités a présidé, ce vendredi 24 juillet 2026, la première réunion du comité national de pilotage du Projet d'appui au renforcement du leadership et de l'inclusion sociale des femmes et des filles (PAREL/F).



Financé par le gouvernement italien à hauteur de 3,2 milliards F CFA avec un apport de l'État du Sénégal, ce programme sur trois ans couvrira Dakar, Thiès, Kaolack, Kolda et Sédhiou. Son objectif clé est de dépasser la simple logique d'assistanat pour instaurer une réelle autonomisation économique et politique.



Parmi les actions phares, des centres multifonctionnels seront ériger dans chaque région ciblée. Ces infrastructures assureront la prise en charge sociale et psychosociale des victimes de violences basées sur le genre tout en accompagnant leur réinsertion.



Selon l'ambassadeur d'Italie et la direction de l’Agence italienne pour la coopération au développement (AICS), cette initiative prolonge des réalisations antérieures majeures, notamment 47 infrastructures sociales construites et 23 000 personnes accompagnées. Ce projet stratégique s'aligne directement sur les priorités de l'Agenda Sénégal 2050.