​L'UEFA ouvre une enquête disciplinaire contre l'Angleterre

La deuième demi-finale de l'Euro, disputée à Wembley ce mercredi entre l'Angleterre et le Danemark, a été marquée par son lot de polémiques. L'UEFA indique ce jeudi ouvrir une procédure disciplinaire contre l'Angleterre au lendemain de la qualification des Three Lions pour la finale.



Notamment pour "utilisation d'un pointeur laser par ses supporters, "perturbation causée par ses supporters pendant l'hymne national" et "allumage de feux d'artifice par ses supporters".



RMC Sport