​L’accord de pêche entre le Sénégal et la Mauritanie sur point d’être finalisé, informe Oumar Guèye

Le protocole d’accord de pêche entre le Sénégal et la Mauritanie est sur "la bonne voie". C’est ce qu’a affirmé le ministre Oumar Guèye, en marge d’une rencontre avec une délégation d’acteurs de la pêche de la région de Saint-Louis, en présence des directeurs des Pêches maritimes, de la surveillance et de la Protection des Pêches et des Industries de pêche.



Le Président Macky Sall et son homologue mauritanien Mohamed Oud Abdel Aziz avaient donné, en février, des instructions aux ministres en charge de la Pêche afin qu'ils prennent toutes les mesures nécessaires au renforcement de la coopération dans ce domaine, en vue de la signature d’un protocole d’accord entre les deux pays d’ici fin mars 2018.



Conformément aux instructions des deux chefs d’Etat, une mission a été dépêchée en Mauritanie pour discuter sur le contenu de cet accord, a indiqué le ministre.