​Lomé: Me Moussa Sarr participe à la 61e session du Conseil des ministres de l’OHADA

Me Moussa Sarr, ministre sénégalais de la Justice et Garde des Sceaux, prend part les 27 et 28 juillet 2026 à la 61e session du Conseil des ministres de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), qui se tient à Lomé, au Togo.



Cette importante rencontre réunit les Ministres de la Justice et des Finances des États membres autour des grandes orientations de l’Organisation et de plusieurs réformes destinées à renforcer l’intégration juridique et la sécurité des affaires dans l’espace OHADA.



Les travaux porteront notamment sur l’examen et l’adoption du projet de règlement financier révisé de l’OHADA, de la politique d’archivage de l’Organisation, de l’inclusion du droit des conflits de lois dans le domaine du droit des affaires, de la création d’un Comité de contrôle interne, de la Charte d’audit interne ainsi que de l’instauration du statut d’Ambassadeur de bonne volonté de l’OHADA.