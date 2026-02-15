​Lutte contre les trafics illicites : des faux médicaments d’une valeur de 70 millions de FCFA saisis, trois individus arrêtés

Dans le cadre de la mission sécuritaire des Douanes, les unités du Centre et du Sud-est ont mené des opérations de surveillance ciblée le long des frontières qui ont abouti à des saisies importantes de produits prohibés.



Des médicaments et du chanvre indien saisis au Centre

Les agents du Poste des Douanes de Keur-Moussa, Subdivision de Kaolack, Direction régionale des Douanes du Centre, ont saisi un important lot de médicaments d’une contrevaleur totale estimée à près de 58 millions de francs CFA. Ladite saisie a eu lieu le vendredi 13 février 2026 vers 01 heure du matin à Colobane (Gossas), dans la région de Fatick.



Selon le communiqué de la Douane, les médicaments ont été transportés dans un véhicule de marque Toyota Avensis. Ledit véhicule faisait l’objet d’un signalement lié à ses déplacements suspects entre la frontière et certaines grandes villes du centre du pays.



Ainsi, le dispositif d’observation et de filature mis en place par les éléments du Poste des Douanes de Keur-Moussa a permis d’intercepter la cargaison de médicaments composés essentiellement d’aphrodisiaques, d’antihistaminiques, d’antalgiques, d’antibiotiques et d’anti-inflammatoires. Des produits vétérinaires étaient également découverts dans le lot de médicaments saisis.



Toujours, dans le cadre de la lutte contre le trafic de produits prohibés, les agents de la Brigade commerciale des Douanes de Keur-Ayib relevant de la Subdivision des Douanes de Kaolack ont interpelé le vendredi 06 février 2026 vers 21h dans la localité du village de Ndiba-Ndiayene (département de Nioro) deux individus de nationalité sénégalaise âgés respectivement de 60 et 62 ans, détenant par devers eux 15 kilogrammes de chanvre indien.



Si la quantité semble minime par rapport aux grosses saisies régulièrement effectuées par les Douanes, c’est surtout le modus operandi qui mérite d’être souligné. En effet, les deux porteurs arrêtés avaient un accoutrement qui, à première vue, peut éloigner tout soupçon. Ils étaient déguisés en guide religieux et s’apprêtaient à prendre les transports en commun à destination de Dakar.



Mais c’était sans compter avec le flair des agents des Douanes.Ces derniers les ont soumis à une fouille corporelle qui a permis de découvrir des paquets de chanvre indien scotchés sur leur corps. Il s’agit de 9kg sur le premier et de 06 kg sur le second. Leur accoutrement servait, en réalité, de moyens de dissimulation de la drogue.



Saisie de faux médicaments et produits aphrodisiaques au Sud-est

La Brigade commerciale des Douanes de Moussala, Subdivision de Kédougou, Direction régionale des Douanes du Sud-est a intercepté, le vendredi 13 février 2026, aux alentours de 16heures, une moto transportant un colis de médicaments et roulant sur l’axe Kédougou Moussala.



L’analyse des informations sur le colis saisi a permis d’identifier et de localiser le destinataire. Il s’agit d’un détenteur de dépôt clandestin. La descente sur les lieux a abouti à la saisie d’un stock de médicaments et divers autres produits aphrodisiaques. La contrevaleur totale de la saisie est évaluée à 12 millions de francs CFA. Le Propriétaire est arrêté et mis à la disposition de la justice.