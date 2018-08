​Mauritanie : le militant anti-esclavagiste, Biram, arrêté

Le mailant anti-esclavagiste mauritanien Biram Dah Abeid, par ailleurs candidat aux prochaines élections législatives, a été arrêté ce mardi à son domicile à Nouakchott.



«La police vient de me réveiller pour me dire qu'ils ont reçu l'ordre d'en haut de m'arrête et que je dois les suivre au commissariat, je que c'est lié au fait que la CENI doit nous remettre aujourd'hui un reçu définitif pour la liste nationale des députés, candidate aux élections ainsi qu'à certaines activités populaires que j'ai entamé il y a quelques nuits », a déclaré Biram un peu après son arrestation.