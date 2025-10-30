​Médina Yoro Foula : un crocodile sème la panique avant d’être maîtrisé par des pêcheurs

La découverte d’un crocodile dans une mare située non loin du village de Médina Silly, dans la commune de Bourouco (département de Médina Yoro Foula), a provoqué une vive frayeur au sein des populations locales.



L’animal, aperçu par des habitant, a aussitôt fait l’objet d’une alerte transmise au service des Eaux et Forêts, qui a ordonné la suspension immédiate de toutes les activités humaines autour de la mare. Habituellement fréquenté pour la baignade, l’abreuvement du bétail ou le lavage du linge. Le lieu est rapidement devenu une zone interdite d’accès, par mesure de sécurité.



Alertée, l’Inspection régionale des Eaux et Forêts de Kolda s’est équipée d’un filet de capture et a sollicité l’appui d’un groupe de pêcheurs expérimentés. Après plusieurs heures d’efforts, ces derniers sont parvenus à maîtriser le crocodile dans la soirée du mercredi dernier, vers 22 heures, mettant ainsi fin à l’inquiétude grandissante des habitants.



Cependant, selon des sources locales, le transfert de l’animal vers une zone plus sûre, programmé ce jeudi 30 octobre, n’a pas pu être effectué. Aux dernières nouvelles, le crocodile n’a pas survécu, ont rapporté des témoins sur place.



Si l’incident a suscité la peur, il a aussi ravivé le débat sur la cohabitation entre les populations rurales et la faune sauvage, dans une région où les mares et cours d’eau constituent à la fois une ressource vitale et un habitat naturel pour certaines espèces potentiellement dangereuses.



