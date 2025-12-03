​Ministère de l’Agriculture : le budget 2026 adopté par les députés

Le budget 2026 du ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage (MASAE) a été adopté ce mercredi en séance plénière par les députés. Estimé à 427 006 218 466 de FCFA en autorisations d’engagement (AE) et à 247 586 752 366 de FCFA en crédits de paiement (CP), le budget 2026 dudit ministère représente une hausse de plus de 38 % des autorisations d'engagement par rapport à 2025.



Sur les 165 parlementaires inscrits, 126 ont pris part au vote, donnant 119 voix favorables, aucune voix contre et 7 abstentions.



Ce budget s’articule autour de 5 programmes majeurs qui traduisent les priorités du département pour l’année 2026.



Il s’agit du programme Pilotage, Coordination et Gestion administrative. Pour l’exercice 2026, les crédits attribués à ce programme s’élèvent à 7 515 607 357 de FCFA en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP).



Programme Base productive et infrastructures agropastorales. Pour l’exercice 2026, les crédits alloués audit programme sont estimés à 249 813 117 767 de FCFA en autorisations d’engagement (AE) et 70 699 051 667 de FCFA en crédits de paiement (CP).



Le programme 3 concerne la production et valorisation des produits végétaux. Au titre de l’exercice 2026, les crédits attribués à ce programme sont évalués à 142 859 686 142 de FCFA en autorisations d’engagement (AE) et 142 555 686 142 de FCFA en crédits de paiement (CP).



Le 4e programme est le financement, recherche, formation et appui-conseil. Pour l’exercice 2026, les crédits accordés à ce programme s’élèvent à 14 915 194 031 de FCFA en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP).



Et enfin, le programme 5 avec la production et valorisation des produits animaux. Pour l’exercice 2026, les crédits attribués audit programme sont arrêtés à 11 902 613 169 de FCFA en autorisations d’engagement (AE) et 11 901 213 169 de FCFA en crédits de paiement (CP).