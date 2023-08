​Mort tragique d’un bébé dans une machine à laver à l’hôpital Abass Ndao: son Papa revient sur le film du drame

Jean François Kouderin le papa du bébé ‘’supposé décédé’’ à l’hôpital Abass Ndao revient sur les faits. Né prématuré dans la nuit du lundi 24 juillet, le bébé de sexe féminin, admis en néonatologie à l'hôpital Abass Ndao de Dakar, a été retrouvé mort dans une machine à laver. Après s’être informé du décès, M. Kouderin déclare que le Directeur de l’hôpital lui a fait savoir « qu’il n’est pas possible de voir le corps du bébé ».



« Les résultats de l’autopsie ne disent pas comment le bébé est décédé »

Jean François Kouderin a fait savoir qu’il n’autorise pas l’autopsie du corps sans la présence pas présent de son médecin légiste. Une décision qui, selon lui, n’a pas été respectée et que les résultats qui lui ont été communiqués, ne disent rien sur comment le bébé a été décédé et sur le rapport dit-il : « Je vois un bébé de 36 semaines. J’ai dit au commissaire que le bébé qui est né le dimanche à 33 semaines… ».