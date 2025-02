​Moustapha Guirassy plaide pour un renforcement de l’éducation civique dès l’école de base

Le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy, a souligné l'importance de renforcer et de rendre accessible l'éducation de base axée sur les valeurs civiques. Il s'exprimait à l'occasion de la 24e édition de la Semaine nationale de l'école de base à Rufisque.



« L’école de base est le fondement sur lequel repose l’édifice de notre société. C’est là où s’inculquent les valeurs essentielles qui feront d’eux des citoyens responsables, engagés et solidaires. Il est dont impératif que nous renforçons ces bases en intégrant dans nos pratiques l’éducation accès sur les valeurs civiques, le respect des lois, le patriotisme et le devoir envers la communauté. Un défi à la fois individuel et collectif que nous portons avec beaucoup d’espoir et détermination à travers la nouvelle initiative pour la transformation humaniste de l’éducation », a déclaré Moustapha Mamba Guirassy.



Le ministre de l'Éducation de préciser : « L'harmonie et cohésion sociale d’une nation dépendent de la compréhension et respect mutuel entre les acteurs, et les forces de défense et de sécurité sont des acteurs exemplaires en cette perspective.»



Selon lui, la « collaboration entre l'école et ces forces favorise un apprentissage concret et une évaluation de leurs rôles et responsabilités dans la construction et protection de notre patrie ».