​Nigéria : Comment l’inflation et l'insécurité menacent le rebond économique du pays

Le FMI a conclu ses consultations avec le Nigéria, saluant des « réformes ambitieuses » qui ont renforcé la résilience macroéconomique du pays.



Si le Fonds souligne une croissance estimée à 4 % en 2025 et projetée à 4,1 % cette année, ainsi qu'une nette progression des réserves internationales, il alerte sur une situation sociale alarmante.



Le taux de pauvreté atteint désormais 63 % et, selon les données, « 27 millions de Nigérians étaient confrontés à l'insécurité alimentaire à l'automne 2025 ».



Selon l’institution, la conjoncture mondiale, marquée par la volatilité des prix des carburants et des denrées alimentaires, fait peser de lourdes incertitudes sur l'économie nigériane.



Bien que cette hausse des cours stimule les exportations, elle alimente des « pressions inflationnistes » qui frappent durement la population, avec une inflation repassée à 15,4 % en mars.



Pour le FMI, l'insécurité intérieure reste un risque majeur, rendant impérative une « mobilisation rapide des recettes » afin de dégager des marges de manœuvre budgétaires pour soutenir les dépenses sociales prioritaires.