​Non-paiement de la redevance entre 2000 et 2019: les ICS doivent plus de 121 milliards FCFA à l'Etat

La récente cérémonie de réconciliation du rapport d'impact des Industries chimiques du Sénégal (ICS) sur l'économie sénégalaise est critiquée pour ne pas avoir payé à l'État l'amortissement de la mine de 2000 à 2019, avec le deuxième pourcentage le plus élevé de 7 %.



Selon la Cour des comptes, de 2000 à 2019, les Ics n'ont pas payé à l'Etat la redevance minière. Aussi, le journal Libération révèle que les ICS doivent à l'Etat rien que durant cette période, la rondelette somme de 121.524.198.222 FCFA. La même source précise que le montant pourrait être revu à la hausse à cause de retard dans le paiement de la redevance.



Le nouveau PDG, Mama Sougouf, a annoncé des investissements pour soutenir la reconnaissance par le gouvernement de la contribution des Ics à l'agriculture et à la souveraineté alimentaire.



En 2008, Senfer Africa Limited, une société censée sauver l'économie sénégalaise, a été contrainte de vendre ses parts à Indorama. Il s'agirait d'une société louche basée à Chypre, dont les actionnaires s'appuieraient sur le cabinet Altruco management limited, un cabinet panaméen lié au scandale des Panama Papers. Le repreneur de la société, Indorama Group Holdings Limited, est une société offshore enregistrée aux Bahamas, un paradis fiscal avec une adresse au Royaume-Uni.



Parmi les propriétaires de la société figure Sri Prakash Lohia, fils de Sri Prakash Lohia et vice-président du conseil d'administration de l'Ics.