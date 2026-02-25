​ONG Mercy Ships : la présidente annonce le retour régulier de ses navires-hôpitaux

Présidente directrice générale de l'ONG internationale Mercy Ships, qui offre des soins chirurgicaux gratuits en Afrique, Michelle White a annoncé, ce 24 février, le retour régulier de ses navires-hôpitaux dans le cadre d’un nouveau partenariat avec les autorités en charge de la Santé, après une audience avec le chef de l’Etat, Bassirou Diomaye Faye. Sans préciser de date, elle a assuré qu'au moins un navire accostera prochainement à Dakar.



« Nous sommes ici pour remercier le président pour son soutien au partenariat. Nous sommes ici pour […] cristalliser un nouveau partenariat avec la République du Sénégal dans lequel nous comptons ramener notre navire-hôpital le plus rapidement possible, mais le ramener régulièrement », a déclaré docteur Michelle White.



Selon elle, « cette nouvelle collaboration va aussi favoriser des séjours répétés des navires-hôpitaux de Mercy Ships – Global Mercy et Africa Mercy – au Sénégal, et un transfert de compétences aux praticiens locaux» de la médecine.

«Nous ferons des projets de renforcement de capacités médicales en soutien avec les différents ministères [sénégalais] concernés. Nous sommes particulièrement reconnaissant de ce partenariat », a-t-elle soutenu.



L’organisation humanitaire, dont le nom signifie “Navires de la miséricorde” en français, est intervenue à trois reprises au Sénégal depuis 2019.

En 2023, son navire-hôpital Global Mercy, immobilisé à Dakar, a servi pour la première fois deux pays : le Sénégal et la Gambie, à partir d’un seul port.

De février à juillet, 736 patients des deux pays ont bénéficié d’opérations chirurgicales gratuites et plus de 750 professionnels de santé d’un mentorat et/ou d’une formation, selon Mercy Ships.



