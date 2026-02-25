Urgence climatique et pollution plastique : «Les plus belles baies du monde» prévoient un conclave à Foundiougne

L’association «Les Plus Belles Baies du Monde», qui est une ONG engagée auprès des Nations Unies pour la protection des eaux, sera à nouveau dans le Delta du Saloum, en décembre 2026, pour un conclave, selon le président de l'organisation, Bruno Baudart, lors d’une mission de reconnaissance à Foundiougne (ouest). Cette rencontre est prévue 15 ans après celle de 2011, à Toubacouta.



Pour le président Baudart, les progrès réalisés depuis lors sont palpables. «Je vois déjà des améliorations. Les retombées sont là, mais c’est vers les générations futures qu’il faut se tourner. On est sur la bonne voie de la gestion environnementale», a-t-il déclaré.



​Au-delà de la célébration de la beauté des paysages, le congrès de 2026 sera un véritable laboratoire de solutions. L'urgence climatique et la pollution plastique seront au centre des débats. L’objectif est de ‘’mutualiser les expériences des différentes baies à travers le globe pour contrer des menaces communes’’.



​Pour ce qui est des axes prioritaires du congrès, il a noté la gestion environnementale (améliorer la protection des écosystèmes fragiles), la lutte contre les plastiques (partager les stratégies de nettoyage et de prévention), les échanges internationaux (importer des solutions éprouvées dans d'autres régions du monde confrontées à l'érosion côtière).



​En attendant l’échéance de 2026, la visibilité du Sénégal sur la scène internationale continue de croître. La baie du Delta du Saloum a officiellement été invitée à participer à une exposition internationale d'envergure en Corée du Sud. Ce salon, entièrement dédié aux îles et aux zones côtières, devrait attirer près de trois millions de visiteurs, livre iRadio.