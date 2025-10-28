​Octobre Rose : l’association Diama en ordre de bataille contre les cancers féminins à Kolda

Fidèle à son engagement pour la santé des femmes, l’association Diama, dirigée par Ndella Ndong, s’est illustrée ce mardi à travers une journée de dépistage et de vaccination contre le HPV au poste de santé de Saré Moussa, dans la commune de Kolda (sud).



Cette initiative, inscrite dans le cadre du mois Octobre Rose, a réuni de nombreuses femmes venues bénéficier gratuitement du dépistage du cancer du sein et du col de l’utérus, ainsi que de la vaccination contre le papillomavirus humain (HPV), principale cause du cancer du col.



Touchée elle-même par la maladie, Ndella Ndong a livré un témoignage émouvant et un message fort à l’endroit de ses sœurs : « Le dépistage précoce peut sauver des vies. Il permet d’éviter des souffrances et des dépenses énormes. J’invite toutes les femmes à ne pas attendre les symptômes pour agir », a-t-elle déclaré, la voix empreinte de conviction.



L’activité a été saluée par les autorités sanitaires locales, notamment Madame Oumou Ndiaye Mbengue, infirmière-chef de poste à Saré Moussa, qui a rendu hommage au geste humanitaire de Mme Ndong :

« Ce qu’a fait Ndella Ndong est un acte de solidarité et d’amour envers les femmes de Kolda. Nous souhaitons que de telles initiatives se multiplient pour renforcer la prévention et la protection contre ces cancers meurtriers. »



À travers cette action, l’association Diama réaffirme son rôle de sentinelle de la santé féminine . En ce mois symbolique d’Octobre Rose, la voix de Ndella Ndong résonne comme un appel à la vigilance, à la solidarité et à l’espoir. « Ensemble, nous pouvons vaincre les cancers feminins », conclut-elle avec détermination.



