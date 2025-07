​Oyass Capital : Le Sénégal s'engage pour ses PME avec des premiers investissements stratégiques

Une nouvelle ère s'ouvre pour les Petites et Moyennes Entreprises (PME) sénégalaises. Oyass Capital, un sous-fonds stratégique du FONSIS (Fonds Souverain d'Investissements Stratégiques) dédié aux PME, a officialisé, ce mardi ses premiers investissements lors d'une cérémonie tenue à Dakar. Géré par SEAF Sénégal, ce fonds ambitionne de transformer le paysage entrepreneurial local en créant de véritables "champions nationaux".



Lancé par l'État du Sénégal avec le soutien crucial de la Coopération Allemande (notamment KfW) et de la Banque Mondiale, Oyass Capital vise à injecter des capitaux dans des PME à fort potentiel, contribuant ainsi à la souveraineté économique et à la création d'emplois durables.



Un financement innovant et sans contraintes

« Nous sommes là pour marquer le début des opérations d'Oyass Capital. C'est un fonds de capital d'investissement de 50 milliards de FCFA basé au Sénégal et dédié aux entreprises sénégalaises, géré par un gestionnaire international avec une équipe à 80% sénégalaise », a déclaré Babacar Gningue, Président du conseil d'administration d'Oyass Capital.



M. Gningue a mis en avant la particularité de ce type de financement : « Recevoir un financement pour les PME avec Oyass Capital, c'est obtenir des fonds pour lesquels vous ne donnez pas de garantie, pas de taux d'intérêt, et pas de tableau d'amortissement. Vous recevez le financement et, en cas de bénéfice, les bénéfices sont partagés ; en cas de perte, vous ne remboursez pas ». Il a souligné que ce modèle « extrêmement puissant » a permis à de nombreuses entreprises dans le monde de se développer et de devenir des leaders. Dans le cadre de l'agenda national de transformation et de la vision Sénégal 2025, l'objectif est clair : faire des PME des champions générateurs d'emplois et de richesse.



Deux premiers investissements ciblés : agroalimentaire et e-santé

Les critères de sélection des entreprises sont rigoureux : il s'agit de PME sénégalaises à très fort potentiel de développement. Les deux premières entreprises bénéficiaires sont des symboles de cette ambition. Dimbaya : Cette entreprise agroalimentaire spécialisée dans la production de biscuits de mer ("mbiskit") a reçu un financement de 1,7 milliard de FCFA. C'est un pari sur la souveraineté alimentaire, la transformation locale et la valeur ajoutée au Sénégal et dans la sous-région.



Eyone : Cette entreprise sénégalaise qui évolue dans le domaine de la santé a bénéficié d'un investissement de 1 milliard de FCFA. Eyone numérise les dossiers médicaux et facilite la connexion entre patients et médecins, même dans les zones reculées. Un investissement stratégique pour une santé accessible et l'innovation locale.



M. Gningue a précisé que le choix de ces secteurs, l'agroalimentaire et la santé, s'explique par leur caractère prioritaire, l'importance du capital humain, la rentabilité de leurs projets et leur impact en termes de création d'emplois, de richesse et d'innovation.



Oyass Capital en vitesse de croisière

Le Président du conseil d'administration d'Oyass Capital a confirmé que le fonds a atteint sa vitesse de croisière. « L'objectif d'Oyass Capital est d'investir 4 à 5 milliards de FCFA par an sur les 4 à 5 prochaines années." Après avoir mis en place le cadre juridique et technique et recruté les équipes, Oyass Capital est désormais pleinement opérationnel. L'injection annuelle de ces fonds est perçue comme un "booster pour la transformation de notre économie », dans le contexte du renouvellement économique du Sénégal.



Avec un fonds total de 80 millions d'euros (dont près de 30 millions déjà sécurisés) et un mécanisme d'assistance technique de 2 millions d'euros pour accompagner les PME, Oyass Capital vise des tickets d'investissement allant de 200 millions à 2,6 milliards de FCFA. SEAF, avec plus de 35 ans d'expérience dans le capital-investissement à impact à travers 33 pays, 1,3 milliard de dollars déployés et plus de 433 PME financées, se félicite d'avoir été choisi comme partenaire de gestion.



Ces premiers investissements marquent une étape significative dans la concrétisation de la vision du Sénégal de faire de ses PME les moteurs de sa croissance économique.