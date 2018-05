​Paralysie du système sanitaire : And/Gueusseum durcit le ton et annonce un 3e plan ce week-end

Les agents de la santé qui viennent de terminer leur deuxième plan d’action avec une grève de 72 heures, vont durcir le ton. Ils comptent décréter un troisième plan d’action ce week-end. Ils dénoncent un traitement sélectif des revendications dans le système de santé.



«Jusqu’à présent nous n’avons pas eu d’invitation à une rencontre quelconque, donc nous sommes dans un statu quo, le gouvernement aussi tout compte fait. Il avait dit qu’il avait lui constaté des inégalités, des irrégularités et même des iniquités dans le traitement des agents de la fonction publique. Et sous ce rapport, une étude allait être menée en fin d’étude, ils ont réparé tous les injustices. De 2012 à nos jours, on a entendu, mais on ne voit rien sur le régime alimentaire », a déclaré Mballo Dia Thiam.



L'invité de l'édition de «12 heures» sur Zik Fm de dénoncer un favoritisme dans le traitement des revendications: «sur le régime alimentaire, on a vu un traitement sélectif qui a favorisé certaines catégories».