​Parcelles Assainies : un jeune homme de 24 ans interpellé pour agression sexuelle sur une fillette de huit ans

Un présumé prédateur sexuel a été arrêté à l’Unité 17 des Parcelles Assainies (Dakar). Il s’agit d’Omar N., 24 ans, se disant chauffeur et domicilié dans le quartier, selon Libération.



Selon le témoignage de A. Diallo, le 27 juillet vers 21 heures, il a été alerté par le voisinage que sa fille F.K.D, âgée de 8 ans, aurait été victime d’agression sexuelle. Informé qu’un individu avait « mis ses doigts dans les parties intimes » de sa fille, le père s’est lancé à la recherche du suspect sur la base des indications fournies par les voisins.



Après quelques minutes de recherches, il a retrouvé Omar N. L’homme a été formellement identifié par la fillette. Conduit au commissariat de l’Unité 15 des Parcelles Assainies, le mis en cause aurait reconnu les faits tout en sollicitant la clémence. D’après le témoin I. Diallo, « Quand on le conduisait à la police, il demandait pardon au père de la petite en disant : Balma akh grand. Souma démé police dafay méti sii maan (Pardonne-moi cher grand-frère. Si tu vas à la police, ce sera compliqué pour moi ».



L’enquête a pris une autre tournure lorsque la victime a fait une nouvelle révélation aux enquêteurs. La fillette a confié que « il avait fait la même chose à une de mes amies ».



Omar Ndiaye a été déféré au parquet pour « pédophilie et agression sexuelle sur une mineure de huit ans ».