Moyen-Orient: les réactions après la prise de contrôle de la côte yéménite par les Houthis

Ce qu'il faut retenir :

► Les Houthis ont pris le contrôle de l’ensemble de la côte yéménite bordant la mer Rouge, après s’être emparés des dernières îles du détroit de Bab el-Mandeb, selon un responsable gouvernemental, vendredi 11 septembre. Le mouvement a affirmé que la navigation dans le détroit reste « sûre » pour toutes les compagnies, à l’exception des navires saoudiens.



► Les autorités saoudiennes ont annoncé vendredi la fermeture temporaire de l'oléoduc Est-Ouest au lendemain d'attaques, alors que le royaume a été visé cette semaine par des frappes des Houthis du Yémen voisin.



► Ce vendredi toujours, « deux frappes » saoudiennes ont eu lieu sur l'aéroport de Mokha, une ville du Yémen dont les rebelles ont pris le contrôle jeudi, selon un média houthi. Les Houthis ont aussi affirmé, via l'agence de presse des rebelles Saba, qu'une quarantaine de frappes avaient été menées par l'Arabie saoudite.



► L'armée israélienne a dynamité des infrastructures souterraines enfouies sous les collines d'Ali Taher, un site stratégique repris par Israël au Hezbollah il y a quelques jours dans le sud du Liban, dans la soirée du jeudi 10 septembre. L'explosion a provoqué une secousse équivalente à un séisme de magnitude 4,1, selon l'agence américaine de sismologie.



Au Yémen, les rebelles houthis contrôlent depuis hier toute la côte du pays le long de la mer Rouge. Les combats avec les forces gouvernementales, soutenues par l'Arabie saoudite, ont fait plus de 500 morts en une semaine, et plus de 46 000 déplacés. Mego Terzian, directeur de l'ONG médicale Mehad, est rentré hier vendredi du Yémen, où il s'est rendu à de nombreuses reprises ces dernières années. Il était à Aden, ville contrôlée par les forces gouvernementales, quand l'offensive éclair des Houthis a commencé. Témoignage.



Le président américain dit que les Houthis du Yémen ont demandé aux États-Unis de ne pas intervenir

Donald Trump a dit samedi que les Houthis pro-iraniens du Yémen, qui se sont emparés d'un point de passage stratégique entre la mer Rouge et le golfe d'Aden, avaient demandé aux États-Unis de ne pas intervenir.



« Nous avons eu des discussions. Les Houthis nous ont appelés » et « ils ne veulent pas que nous nous en prenions à eux », a dit le président américain, au cours d'un échange avec la presse pendant une visite en Irlande.



L’Arabie saoudite tente d'internationaliser le conflit

Au Moyen-Orient, l’actualité s’est accélérée pour l’Arabie saoudite. Le Royaume voit ses débouchés maritimes pour l’exportation du pétrole et du gaz de plus en plus menacés. Avec la prise du détroit de Bab el-Mandeb, désormais aux mains des rebelles houthis soutenus par l’Iran, mais aussi avec l’attaque du pipeline Est-Ouest dans le sud saoudien. Mis à l’arrêt vendredi, ce tuyau long d’un millier de kilomètres sert à acheminer le brut vers l’ouest, afin de contourner le détroit d’Ormuz. Lentement privé de ses débouchés, le Royaume cherche des partenaires pour sortir de l’impasse. Explications de notre correspondant à Riyad, Joseph Clément.