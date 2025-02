​Piraterie maritime au Gabon : Enlèvement de trois marins sénégalais à bord du chalutier Amerger 7

Dans la nuit du vendredi 31 janvier 2025, un acte de piraterie a secoué les eaux territoriales gabonaises. Le chalutier Amerger 7, appartenant à la société éponyme, a été attaqué vers 21 heures par des pirates, qui ont enlevé trois membres de l’équipage de nationalité sénégalaise.



D’après une source gouvernementale proche du ministère gabonais de la Mer, " l’attaque s’est produite alors que le Amerger 7 était en pleine activité de pêche. Les assaillants, parvenus à monter à bord du navire, ont rapidement enlevé le capitaine, le mécanicien et un matelot. L’incident a suscité l’intervention immédiate de la Marine nationale gabonaise. Deux patrouilleurs, basés à Libreville, ont été mobilisés, et l’un d’entre eux a été déployé pour mener des opérations de recherche dans la zone. Le chalutier Amerger 7 a quant à lui été escorté en toute sécurité jusqu’à son port d'attache à Port-Gentil", rapporte Les Échos.



Cette attaque survient malgré les récentes initiatives du gouvernement de transition gabonais pour renforcer la sécurité maritime, notamment par la dotation de nouvelles embarcations rapides destinées à améliorer la surveillance des zones maritimes sensibles. Ces investissements comprennent des renforcements pour la Garde républicaine, la Direction générale de la Documentation et de l'Immigration (DGDI), ainsi que la Marine nationale. Pourtant, l’incident soulève des questions quant à l’efficacité du dispositif sécuritaire mis en place pour prévenir de telles menaces.



Cet acte de piraterie s’inscrit dans un contexte régional où la sécurité maritime dans le golfe de Guinée reste une problématique majeure. Les attaques à main armée contre les navires, en particulier les chalutiers et autres navires commerciaux, restent fréquentes malgré les efforts internationaux pour contrer ce fléau.



Les autorités gabonaises continuent leurs recherches pour retrouver les trois marins enlevés. Cependant, aucune information n’a encore été communiquée sur l’identité des assaillants ou leurs revendications. Les autorités sénégalaises n'ont pas réagi officiellement à cet incident pour le moment.