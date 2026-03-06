​Port autonome de Dakar : un «agent» proposait des relations sexuelles à des femmes contre un emploi

La Division spéciale de lutte contre la cybercriminalité (DSC) a interpellé un individu identifié sous les initiales B.D, impliqué dans une affaire d’escroquerie liée à de fausses promesses d’emploi au Port autonome de Dakar (PAD). L’enquête a été ouverte à la suite d’une plainte déposée par deux jeunes femmes, M.M. et sa cousine A.P.



Lors de la cérémonie d’accueil des « Lions » de la Téranga après leur sacre au Maroc, M.M, sa cousine, a fait connaissance avec B.D qui s’est présenté comme un « agent » au PAD. Au cours de leurs échanges, l’homme aurait promis de l’emploi à M.M. et à sa cousine A.P. Les discussions se sont poursuivies ensuite par téléphone et via WhatsApp.



D’après M.M, le suspect lui aurait proposé des relations sexuelles en contrepartie d’un emploi au Port autonome de Dakar. Pour donner du crédit à ses propos, il lui aurait transmis un contrat de travail portant le logo du PAD et l’a invité à se rendre à son domicile afin de finaliser la signature. Le mis en cause aurait également proposé à A.P de l’aider à rallier l’Europe, en lui promettant de le mettre en rapport avec un prétendu capitaine de la Marine nationale qui organiserait des voyages clandestins vers l’Europe, moyennant la somme de 1 500 000 FCFA.



Selon le journal L'Observateur, les investigations ont permis aux enquêteurs de découvrir plusieurs documents falsifiés dans le téléphone du suspect, notamment une autorisation de voyage portant le sceau de la République, une carte professionnelle « d’ingénieur énergie au PAD ». Selon eux, ces documents ont été conçus à l’aide d’une application de conception graphique. Interrogé, B.D aurait reconnu les faits, notamment la fabrication d’un faux contrat de travail et la proposition d’un emploi contre des relations sexuelles.