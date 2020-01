​Première réunion Comité pilotage Dialogue national: le Grand Serigne Pape Ibrahima Diagne recadre tous les politiciens

La première réunion du Comité de pilotage du Dialogue national, tenue ce mardi à Dakar, a débuté par des altercations entre les acteurs politiques. Après la réaction de Mamadou Diop Decroix, Omar Sarr, Cheikh Tidiane Gadio entre autres, le Grand Serigne, Pape Ibrahima Diagne a pris le micro pour contester certains de leurs propos. Il les invite à sortir de leur "chambre politique".



« Je demande aux gens de revenir au calme. Nous ne sommes pas d’abord dans le débat, et dans le fond. Il faudrait que nous acceptions la proposition du Président Famara Ibrahima Sagna. C'est-à-dire élire le bureau et revenir discuter sur les conditionnalités posées par certains », a indiqué le Grand Serigne.



Mieux ajout Pape Ibrahima Diagne, « je demande encore solennellement à nos amis de sortir de leurs chambres politiques. Aujourd’hui, nous parlons du Sénégal. Nous sommes très gênés quand on entend que je suis de tel camp ou de tel. Le camp, c’est le Sénégal actuellement ».



Pour lui, il faudrait arrêter de se distinguer, ou d’afficher son appartenance. « Il faudrait qu’on arrête de dire 'nous les politiques, nous l’opposition, nous le pouvoir'. Et nous autres, nous n’avons pas de parti ? Nous ne pouvons pas privilégier la politique dans ce débat national », précise M. Diagne.