​Projet GTA : 9 cargaisons de GNL expédiées, Kosmos Energy dresse un bilan solide et mise sur le marché local

Le projet gazier transfrontalier Greater Tortue Ahmeyim (GTA), situé au large de la Mauritanie et du Sénégal, affiche des performances solides pour le deuxième trimestre 2026.



Selon le rapport de Kosmos Energy, la production brute s'est établie à « environ 2,65 millions de tonnes par an (mtpa) d'équivalent GNL », portant la moyenne du premier semestre à « environ 2,7 mtpa ».



Le partenariat se félicite d'avoir enlevé « 9 cargaisons brutes de GNL au cours du deuxième trimestre », atteignant ainsi la borne supérieure de ses prévisions initiales.

Sur le plan financier et opérationnel, l'optimisation des charges demeure au cœur des priorités de l'entreprise. L'opérateur souligne que « la baisse des coûts d'exploitation de GTA Phase 1 demeure une priorité absolue pour le partenariat en 2026 », précisant que « les coûts d'exploitation nets par boe sont en bonne voie pour chuter de plus de 50 % d'une année sur l'autre ».



Cette maîtrise des dépenses s'accompagne d'une production nette trimestrielle s'élevant en moyenne à « environ 15 700 boepd net », tandis que les coûts de production liés au GNL ont atteint « 65,8 millions de dollars pour le trimestre clos le 30 juin 2026 ».



Forte de cette montée en puissance réussie, la coentreprise tourne désormais son regard vers l'avenir énergétique régional.



Le rapport indique qu'avec « la production de la Phase 1 étant pleinement montée en puissance et performante, le partenariat se concentre sur la croissance future via la Phase 1+, qui exploitera pleinement l'infrastructure existante pour alimenter les marchés intérieurs du Sénégal et de la Mauritanie ». Dans cette optique, des « accords de têtes de termes (Heads of terms) pour la vente de gaz domestique sont ciblés pour l'année 2026 ».



Concrètement, les infrastructures locales progressent rapidement des deux côtés de la frontière.



Le Sénégal « construit une centrale électrique terrestre près de Saint-Laurent (Saint Louis) » et s'apprête à lancer « la construction du réseau de gazoducs ce trimestre », tandis que « la Mauritanie a signé un accord de 25 ans avec une société énergétique saoudienne pour développer, financer et exploiter une centrale électrique au gaz de 230 MW à N'Diago ».



Pour le troisième trimestre, le consortium anticipe « 8 cargaisons brutes », confirmant l'objectif annuel inchangé de « 32 à 36 cargaisons brutes ».







