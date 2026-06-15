​Projet aurifère de Diamba Sud : Fortuna obtient l'autorisation environnementale

Fortuna Mining Corp annonce avoir reçu du ministère de l’Environnement et de la Transition écologique l’autorisation environnementale et sociale de sa mine d’or de Diamba Sud à Kédougou.



Selon la société, cette autorisation « certifie que le projet est conforme à toutes les réglementations environnementales applicables et qu’il a reçu l’approbation sociale des parties prenantes ».



Elle constitue une étape décisive vers l’obtention du permis d’exploitation minière, suite au dépôt de la demande auprès du ministère de l’Énergie, du Pétrole et des Mines le 4 février 2026.



Le PDG de l’entreprise, Jorge A. Ganoza, a salué la rapidité de ce processus administratif, en seulement neuf mois entre le dépôt de la demande et son approbation.



Fortuna Mining poursuit désormais ses travaux préparatoires et la construction du camp, avec une décision d’investissement finale prévue pour le milieu de l’année 2026.



Malgré des indicateurs économiques prometteurs issus d’une évaluation préliminaire, le groupe rappelle que le projet demeure en phase d’étude de faisabilité et que « rien ne garantit que les résultats de l’évaluation économique préliminaire (EEP) se concrétiseront », les ressources minérales étant encore jugées spéculatives à ce stade.

