​Proposition de 655, 9 millions FCFA par semaine : Mbappé, le joueur le mieux payé du monde ?

C'est l'homme du moment dans la planète foot. Depuis mardi soir, tous les médias et les fans ne parlent que de lui. Il faut dire que son but pour donner la victoire aux Parisiens face au Real Madrid a ébahi tout le monde, alors que son avenir passionne aussi les foules. Suite à ce match, de nouvelles informations commencent à sortir au compte-goutte.



On le sait, ça discute toujours entre le PSG et le clan Mbappé pour une prolongation. Les médias espagnols expliquaient ce matin que le Qatar allait sortir le grand jeu, et que des proches de l'Emir du Qatar s'impliquaient directement dans ce dossier. Et voilà qu'en Angleterre, The Independent y va aussi de ses informations.



Le PSG est prêt à offrir 1 million d’euros par semaine à Kylian Mbappé



La publication britannique dévoile que le PSG lui propose de devenir le joueur le mieux payé du monde avec des émoluments d'environ... 1 million d'euros (655 millions FCFA) par semaine ! Soit une somme dépassant légèrement les 50 millions d'euros (32 milliards FCFA) annuels, bien plus que les 36 millions d’euros (23,6 milliards FCFA) versés à Neymar et 41 millions d'euros (26,8 milliards FCFA) de Lionel Messi.



L'artillerie lourde est donc de sortie pour tenter de convaincre le principal concerné de rester.

C'est aussi plus du double de ce que serait prêt à lui offrir le Real Madrid, puisque divers médias ibériques évoquent depuis des semaines un salaire situé entre les 20 et 25 millions d'euros (13,1 à 16,3 milliards FCFA) par saison. De quoi convaincre définitivement le Bondynois ? On devrait le savoir très rapidement. Mais une chose est sûre, le PSG n'a vraiment pas envie de perdre son attaquant vedette.