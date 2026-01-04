​Retard de salaires des enseignants contractuels : l'UDEN dénonce un «mépris» et menace

​À quelques jours de la reprise des cours, l’Union démocratique des enseignantes et enseignants du Sénégal (UDEN) exprime son indignation face au non-paiement des salaires de nombreux maîtres et professeurs contractuels. Le syndicat n’exclut pas un mouvement de grève en ce début d'année 2026.



En cause : un retard de paiement des salaires qui prive de nombreux agents de ressources en pleine période de célébrations. « C’est avec amertume et déception que nous constatons que certains de nos collègues n'ont pas encore reçu leur salaire en cette fin d'année », déplore un responsable de l’UDEN.



​Le syndicat dénonce aussi un « acte de mépris » envers le corps enseignant. ​«Le salaire est sacré. Il est inacceptable et intolérable que de telles choses se produisent au Sénégal, surtout en cette période de fêtes et de reprise scolaire imminente », martèle le syndicat, dans un communiqué. .



​Selon l'UDEN, une rencontre est déjà prévue avec les autres membres du G7 (le groupe des syndicats d'enseignants les plus représentatifs) pour évaluer la situation à l'échelle nationale. «Si rien n'est fait, nous allons enchaîner avec une grève dès la reprise pour montrer notre désapprobation », prévient le Syndicat.