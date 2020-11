​Santé: plus de 700 agents recrutés en 2020, informe Abdoulaye Diouf Sarr

Le Ministre de la Santé et de l’Action Social a, dans sont rapport aux parlementaires, souligné le recrutement dans la Fonction publique de 700 agents. Au niveau de son département, 437 agents ont été recrutés dont 53 médecins, 15 pharmaciens 43 infirmiers, 55 aides-infirmiers, 28 assistants-infirmiers, et 40 sages-femmes entre autres.



A cela, Abdoulaye Diouf Sarr d’ajouter les 67 techniciens supérieurs recrutés en santé, biologie, réanimation, néphrologie, imagerie, bâtiment et transport logistique.



Sur le programme de Santé de base, avec la Covid-19, le ministre a annoncé un programme de contingence pour assurer la disponibilité et l’utilisation des services de santé, de la mère, du nouveau-né, de l’enfant et de l’adolescent.



Dans ces domaines, il a, en outre, mis en exergue l’amélioration des indicateurs. C’est dans cette dynamique qu’il a également relevé les performances réalisées dans la lutte contre les maladies non transmissibles, la tuberculose, les maladies tropicales négligées (MTN), le paludisme et les hépatites.