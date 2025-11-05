​Santé publique et éducation : ONAS et l'AFD à travers le PAAD passent à l'action pour les ODD en milieu scolaire

L'Office National de l'Assainissement du Sénégal (ONAS) a marqué une étape importante dans l'amélioration des conditions d'hygiène et de salubrité en procédant, ce mercredi, à la remise des clés d'édicules publics flambant neufs à l'école élémentaire Nditakh de Yenne dans le département de Rufisque, Région de Dakar. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du Projet d'Assainissement Autonome de Dakar (PAAD), un programme ambitieux visant à améliorer durablement l'assainissement pour les populations.



Le PAAD se distingue par son approche novatrice, offrant une subvention pouvant atteindre 80 % du coût de construction de toilettes modernes, durables et respectueuses de l'environnement pour les ménages défavorisés. Lors de la cérémonie, Mouhamadou Gueye, représentant le Directeur Général de l'ONAS, Séni Diène, a souligné l'importance de ce projet structurant. Il a rappelé que l'objectif est de faire un bond en avant dans la démocratisation de l'accès aux services d'assainissement, notamment en misant sur l'assainissement autonome pour accélérer la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD).



La réception de ces nouvelles installations sanitaires scolaires est perçue comme une étape clé. L'absence de toilettes sécurisées en milieu scolaire est un facteur d'absentéisme et d'abandon, en particulier chez les jeunes filles. Mouhamadou Gueye a insisté sur le fait que l'accès à des toilettes sécurisées « sauve des vies et préserve la dignité et l'intégrité physique des groupes vulnérables ».



Le représentant de l'ONAS a également mis en lumière le rôle de l'Agence Française de Développement (AFD), partenaire de longue date, dont la contribution ne se limite pas à l'appui financier, mais assure également le suivi rigoureux de la mise en œuvre des projets.



« Le PAAD prévoit des réalisations d'envergure. Il est attendu la construction ou la réhabilitation de 10 000 toilettes et bacs à laver, de stations de traitement des boues de vidange, ainsi que de 230 blocs sanitaires scolaires complets (toilettes, urinoirs, dispositifs de lavage des mains). Ces travaux impacteront positivement les conditions de vie des populations des communes de la banlieue dakaroise, telles que Keur Massar et Rufisque », a déclaré Mouhamadou Gueye.



Les autorités locales et le corps enseignant ont chaleureusement salué cette réalisation. La représentante du sous-préfet de Diamniadio a magnifié l'action, insistant sur le fait que ces infrastructures sont des « intrants de qualité » qui rendent leur dignité aux enfants. L'adjoint au maire de Yenne, Issa Seck, a promis un entretien rigoureux de l'ouvrage. Un inspecteur de l'IEF de Diamniadio a souligné que cet acte répond aux ODD 3 (Santé et bien-être) et ODD 4 (Éducation de qualité), en assurant le maintien des enfants à l'école, surtout des filles, et en créant les conditions d'amélioration des rendements scolaires.



En somme, l'ONAS, à travers le PAAD, pose les jalons d'une politique d'assainissement plus inclusive et plus efficace, créant un environnement propice à l'épanouissement des élèves et à la préservation de la santé publique.