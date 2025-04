​Sécurité routière : plus de 740 décès par an, soit 2 décès par jour enregistrés au Sénégal

Le directeur général de l’Agence nationale de la sécurité routière (ANASER), Atouman Sy, a rappelé qu’au Sénégal, la gendarmerie recense 5 000 accidents par an. Il a précisé qu’on enregistre en moyenne 745 décès par an, soit environ deux décès par jour. Il s’exprimait ce mercredi lors d’un atelier de formation des journalistes à la sécurité routière. Cet atelier, organisé avec le Réseau des journalistes en sécurité routière, s’inscrit dans le cadre d’une campagne nationale de sensibilisation et d’information sur la sécurité routière, que l’ANASER s’apprête à lancer en collaboration avec le cabinet Fred Engineering.



« Nous sommes ici aujourd’hui dans le cadre de la campagne nationale d’information et de sensibilisation à la sécurité routière, et nous organisons un atelier dédié aux journalistes du Réseau national des journalistes en transport et sécurité routière. Je pense que c’est un événement important. Lorsqu’il est question de sécurité routière, nous pensons à nos amis journalistes, qui relaient l’information et traitent des sujets liés à cette problématique. Au plus haut sommet de l’État, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, le Premier ministre, Ousmane Sonko, ainsi que le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres, Yankhoba Diémé, accordent une très grande importance à toutes les questions relatives à la sécurité routière », a déclaré Atouman Sy, directeur général de l’Agence nationale de la sécurité routière.



Par ailleurs, M. Sy a poursuivi : « Selon les statistiques, nos routes sont le théâtre d’un nombre considérable d’accidents mortels. Les victimes décèdent des suites de blessures graves ou légères. C’est la raison pour laquelle les autorités de ce pays ont fait de cette question une priorité. D’après les chiffres dont nous disposons, on compte 5 000 accidents par an, selon les données fournies par la gendarmerie. Quant au nombre de décès, nous enregistrons en moyenne 745 morts par an, soit environ deux par jour. Le Sénégal a été nominé pour les efforts qu’il déploie dans la lutte contre ce fléau. Nous avons ainsi obtenu le prix Kofi Annan pour la sécurité routière, ce qui est très encourageant. »