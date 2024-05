​Sénégal : une nouvelle coalition d’opposition "Xali Yonne" voit le jour

Les difficultés rencontrées par les populations et le bas niveau du débat national ont conduit la coalition ‘’xali Yonne’’ à se radicaliser. « Nous sommes complètement en désaccord avec ce que propose le régime actuel. Nous sommes de l'opposition. Parce que nous pensons que l'accession de ce régime au pouvoir, c'est un accident démocratique. Dans toute démocratie l'accession au pouvoir des populistes a toujours été un accident démocratique et ça ne se passe qu'à l'espace d'un mandat », a déclaré Lamine Gueye, président de la coalition ‘’xali Yonne’’.



La coalition ‘’xali Yonne’’ se positionne comme une alternative et propose des solutions pour le développement du Sénégal. « Nous sommes de ce qui pense qu'il faut travailler sur le pouvoir d'achat des Sénégalais. Il y a deux facteurs : essayer de produire ce que nous consommons au Sénégal en commençant par l'agriculture. Nous avons pensé qu'il faut s'attaquer aux comportements de nos hommes politiques qui ne respectent pas leur parole. La plupart pensent qu'ils peuvent accéder au pouvoir avec un slogan. Mais malheureusement, on ne peut pas diriger un pays avec des slogans. Il nous faut une vision, un programme, c'est ce que nos dirigeants actuels n'ont pas », dit-il.



Par contre le leader Lamine Gueye propose des villes métropoles. « Il nous faut avoir des villes métropoles. Faire de Kaolack, Diourbel, kedougou des villes capables de supporter l'investissement étranger et qui n'auront rien à envier à la capitale du point de vie des infrastructures. C'est ça l'idée que nous proposons ».