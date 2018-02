​Télédéclaration et de Télépaiement des impôts et taxes : de nouvelles applications au service des Sénégalais

Le ministre délégué auprès du ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, chargé du Budget, Birima Mangara, a présidé le lancement de la nouvelle application de télédéclaration et de télépaiement des impôts et taxes. Un évènement qui marque aussi le début de la mise en œuvre de l’obligation pour les grandes entreprises de souscrire désormais leurs déclarations fiscales en ligne.



Selon Birima Mangara, «la dématérialisation des procédures participent de la modernisation de notre administration. À cet égard, la dynamique enclenchée est de toujours faciliter l’accessibilité et la qualité des services publics. Une Administration doit être au service des usagers par sa proximité, sa simplicité, sa disponibilité, sa célérité, la lisibilité et l’efficacité de son action».



Le ministre Délégué a aussi déclaré que : «Le ministère de l’Economie, des Finances et du Plan s’est résolument inscrit dans la traduction de cet axe stratégique en une réalité pratique au bénéfice du citoyen. C’est pourquoi l’amélioration de la qualité des services rendus aux usagers est un signe particulier dans la mise en œuvre de nos politiques publiques ».



A l’en croire, «des avancées significatives ont été notées dans la gouvernance institutionnelle du département. Notre dispositif organisationnel a été rationnalisé pour une mise en œuvre réussie du PSE, à travers notamment l’adaptation de la gestion des ressources humaines, matérielles, financières, technologiques et informationnelles. L’amélioration de la qualité du service doit faire l’objet d’une attention quotidienne. Nous devons faire preuve d’imagination, d’ingéniosité et de bonne volonté dans la satisfaction des attentes des usagers. C’est à cela que j’invite tous les démembrements de mon département ministériel».



Rappelant que l’Administration fiscale a «choisi de mettre l’usager au cœur de ses préoccupations avec des outils modernes, Birima Mangara assure du soutien de Son Excellence le Président de la République Macky SALL et du Gouvernement».