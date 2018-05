​Tigo : les nouveaux propriétaires annoncent 70 milliards de F Cfa pour renforcer le réseau

Dans un communiqué parvenu à PressAfrik, «le groupe Millicom annonce avoir finalisé la transaction pour la cession de Tigo Sénégal au consortium NJJ, Sofima et Teyliom Group».



«A travers ce plan, l’alliance entend révolutionner le marché de la téléphonie mobile et de l’internet au Sénégal en replaçant le client et ses besoins réels au centre de leurs offres», ont déclaré les repreneurs.



Avant d’ajouter que : «ce projet industriel ambitieux s’appuie sur des projets d’investissements de l’ordre de 70 milliards de francs CFA, visant à renforcer la qualité et l’étendue de la couverture du réseau ainsi que les services qui lui sont associés (data, forfaits sans engagement, mobile banking…) sur l’ensemble du territoire sénégalais».



Dans cette lancée, le groupe Millicom fait part de «sa volonté d’acquérir rapidement des fréquences 4G pour apporter aux clients de Tigo une performance accrue et de nouveaux services sur mobile».



«L’alliance souhaite déployer tout son savoir-faire en matière de soutien opérationnel, d’architecture réseau ou encore de transfert de compétences techniques et commerciales afin que ces efforts bénéficient à Tigo et à ses collaborateurs sénégalais » , a mentionné la note.