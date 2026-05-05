​Titrisation agricole : La Banque Agricole du Sénégal réussit son pari de 80 milliards à la BRVM

La Banque Agricole, en partenariat avec le consortium Invictus Capital & Finance, KF Titrisation et Développent Finance Advisory, a franchi une étape historique ce 5 mai 2026 avec la première cotation à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) des titres de son Fonds Commun de Titrisation de Créances (FCTC) « Croissance Agricole », une opération d’envergure de 80 milliards de FCFA.



Ce mécanisme innovant vise à refinancer les acteurs de la chaîne de valeur agricole au Sénégal à travers des titres obligataires offrant des rendements de 8 % et 9 %.



Lors de la cérémonie, le Directeur pays de la BRVM, a souligné l'effervescence de ce compartiment financier en précisant qu'en ce début d'année 2026, le marché « concentre aujourd'hui 23 opérations » de titrisation, témoignant d'une « diversification saine qui dilue les risques de concentration » et d'une confiance accrue des investisseurs.



Le succès de l'opération repose sur une base d'investisseurs solide et diversifiée, le montant ayant été intégralement mobilisé auprès de 458 souscripteurs.



Avec une capitalisation boursière régionale dépassant les 15 625 milliards de FCFA, cette admission en bourse confirme que le marché financier devient un levier incontournable pour le secteur primaire, offrant désormais aux particuliers et institutionnels des produits « suffisamment intéressants » et sécurisés pour soutenir la croissance économique nationale.