​Traque des membres de l’opposition : Bougane Gueye Dany parle de chasse aux sorcières

Bougane Gueye Dany, Président de la Grande Coalition Gueum Sa Bopp a fait face à la presse ce jeudi pour attirer l’attention des Sénégalais sur la gestion du gouvernement en place, les difficultés socio-économiques entre autres.



« Depuis l’annonce du président Macky Sall sur le troisième mandat, notre pays fait face à des difficultés socio-économiques sans précédent, dépassent même les épreuves que nous avons subis de part le passé. Sous ce régime, les scandales se sont multipliés, l’impunité est érigée en mode de gouvernance. Dans 6 mois, le président Macky Sall devra passer le témoin. Maos l’on est en train de se demander dans quel état sera notre cher Sénégal. Nous observons avec inquiétude, cette chasse au sorcier déclenché contre l’opposition et plus particulièrement contre les partisans du Président Ousmane Sonko », a déclaré Bougane Gueye Dany.



Selon le Président de la Grande Coalition Gueum Sa Bopp, des méthodes les plus répugnantes sont utilisé à l’image de la traque orchestrée par les membres de "gestapo" (Police politique).



« Plus de 1061 personnes, aujourd’hui, sont prisonniers politiques. Une situation inédite depuis l’indépendance de notre cher pays en 1960. Ousmane Sonko est en prison, son parti dissous depuis plus de 18 jours. Il maintient sa grève de la faim, pour protester contre l’injustice qu’il subit. Les nouvelles reçus, indiquent que son pronostic vital est engagé. Nous demandons d’abord pour des raisons politiques au président Macky Sall de libérer Ousmane Sonko pour que le Sénégal ait une élection inclusive. Nous réitérons cette demande (si ndiek) en lui demandant d’user de son pouvoir, pour libérer, pour des raisons humanitaires Ousmane Sonko avant que l’irréparable ne se produise », a-t-il sollicité.