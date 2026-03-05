​Urgence climatique au Sénégal : Le cri d'alarme du Pr Fatou Sow Sarr pour les travailleuses de la mer

​À l’occasion de la Journée internationale de la femme, la Commission de la CEDEAO et le ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines ont plaidé, ce jeudi, pour une intégration accrue des femmes dans les instances de décision et une meilleure anticipation des impacts climatiques sur l'économie féminine.



​Réunies autour du thème «Droits, justice, actions pour toutes les femmes et les filles», les parties prenantes ont insisté sur l’urgence de lier l'égalité des sexes aux enjeux écologiques et économiques actuels. La Pr Fatou Sow Sarr, commissaire au développement des affaires de la CEDEAO, a livré un plaidoyer vibrant sur la vulnérabilité spécifique des femmes face au changement climatique.



Selon la sociologue, les femmes subissent de plein fouet l'érosion côtière et la dégradation des ressources. «Les femmes transformatrices de poisson voient leurs espaces de travail récupérés par la mer. C’est un manque à gagner énorme», a-t-elle alerté, soulignant également les risques sanitaires accrus par le réchauffement global.



​Pour la commissaire, il est impératif que les politiques gouvernementales intègrent la prospective et la recherche pour protéger ces populations, tout en facilitant l'accès au capital, aujourd'hui jugé trop complexe par des institutions bancaires peu flexibles.



La rencontre a également été l'occasion de saluer des avancées concrètes. Fatou Sow Sarr a tenu à magnifier l'action de M. Birame Souleye Diop, ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, pour sa politique volontariste de nomination des femmes à des postes de décision. « Nous avons besoin de femmes au niveau de la technostructure pour influencer les politiques », a-t-elle précisé.



​Représentant le ministre Birame Souleye Diop, son délégué a réaffirmé l'engagement du Sénégal et de l'espace communautaire. Pour le ministère, la transition énergétique et l'essor des énergies renouvelables constituent des opportunités majeures pour le leadership féminin dans les secteurs techniques et industriels.



« L'égalité entre les sexes ne saurait être un objectif abstrait », a déclaré le représentant du ministre, appelant à une mobilisation collective (gouvernements, secteur privé et société civile) pour transformer ces ambitions en réalités tangibles pour chaque femme et chaque fille de la région.