​Vallée du Fleuve Sénégal : le PRDC-VFS double son soutien aux agriculteurs avec 476 tonnes d'intrants

Le Projet de Résilience et de Développement Communautaire de la Vallée du Fleuve Sénégal (PRDC-VFS) intensifie son action, f ace aux conséquences des récentes inondations. Cette année, une enveloppe massive d'intrants a été mobilisée, dont plus de la moitié est destinée à la région de Matam.



Alors que les producteurs de la vallée du fleuve Sénégal tentent de se relever des dernières inondations, le PRDC-VFS vient de franchir une étape cruciale dans son programme de soutien. Une mission d'information s'est rendue auprès des autorités régionales pour présenter un appui record en semences et fertilisants.



​Lors d'une audience avec le Gouverneur de la région, Alhassane Kane, Économiste Agricole et Spécialiste en Suivi-Évaluation du projet, a détaillé l'ampleur de l'aide. « Cette année, nous avons apporté une quantité de 476 tonnes d’intrants. L'année dernière, nous étions à 260 tonnes. Nous avons donc quasiment doublé le quantitatif pour répondre à l'urgence », a-t-il précisé au micro d'iRadio.



​En cumulant les exercices 2024 et 2025, le projet a injecté près de 2 milliards de FCFA (1,1 milliard l'an passé et environ 900 millions cette année) pour sécuriser la production agricole de la zone.



Sur les 476 tonnes globales, 264 tonnes sont exclusivement réservées aux départements de Kanel et de Matam. Ce choix stratégique s'explique par la vulnérabilité accrue des populations locales face aux aléas climatiques. Le stock est composé de produits essentiels pour la souveraineté alimentaire, "semences (riz, maïs et oignons), engrais (urée, DAP, triple 15 et 10-10-20 spécifiquement pour le maraîchage)".

​

​Pour garantir que cette aide parvienne aux véritables bénéficiaires, le PRDC-VFS s'appuie sur l'expertise de la SAED (Société nationale d’Aménagement et d'Exploitation des Terres du Delta). « Depuis la signature de notre convention en janvier 2024, la SAED nous accompagne dans le ciblage des producteurs après chaque hivernage, en étroite collaboration avec la Direction Régionale du Développement Rural (DRDR) », a expliqué M. Kane.