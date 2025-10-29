​Vélingara : Plus de 300 unités de matériel de destruction de la forêt saisies par les Eaux et Forêts

Les agents des Eaux et Forêts de Vélingara dans la région de Kolda' (sud), ont réalisé d’importants résultats dans la lutte contre l’exploitation illicite des ressources forestières. Entre novembre dernier et ce mois d’octobre, 305 unités de matériel de destruction de la à l’interpellation de 150 individus, parmi lesquels figurent des personnes de nationalités étrangères.





Le bilan a été présenté à la presse ce mercredi 29 octobre, lors d’une visite de terrain conduite par le chef du service régional des Eaux et Forêts de Kolda, le lieutenant-colonel Moussa Diémé. Selon l’autorité, le matériel saisi est composé essentiellement de tricycles, motocyclettes, charrettes, tronçonneuses, scies passe-partout, entre autres outils utilisés pour l’exploitation et le transport illégal du bois.



Le lieutenant-colonel Diémé a souligné que la nouvelle stratégie des Eaux et Forêts, consistant à ne plus vendre le matériel saisi, a permis de réduire considérablement le trafic. Cependant, le chef de service a déploré le manque de loyauté de certains collaborateurs, qui selon lui, « ne jouent pas franc jeu dans ce combat pour la préservation du patrimoine forestier ».



M. Diémé a également rappelé les difficultés liées à la porosité des frontières, Vélingara étant un département frontalier à trois pays, ainsi que la faiblesse des moyens mis à la disposition des agents. Ces contraintes, a-t-il indiqué, limitent les performances des agents sur le terrain.



Malgré ces obstacles, l’inspecteur régional s’est félicité de la bonne collaboration entre les Eaux et Forêts et les autres forces de défense et de sécurité, une synergie qui a permis d’importantes avancées dans la lutte contre les exploitants clandestins de la forêt.



