​Vélingara : un garçon de 12 ans perd la vie dans un accident de tricycle à Nassurulaye

Un tragique accident s’est produit dans la matinée du dimanche 26 mai, au quartier Nassurulaye, dans la commune de Vélingara, coûtant la vie à un garçon âgé de 12 ans.
Selon les informations recueillies sur place, la victime se trouvait en compagnie de quatre autres enfants à bord d’un tricycle transportant du fumier destiné à fertiliser un champ familial. Alors que l’engin circulait à vive allure, le conducteur aurait perdu le contrôle du véhicule avant de percuter un monticule de sable et de se renverser violemment.
Le choc a été fatal au jeune garçon, tandis que les autres enfants ont été blessés dans l’accident. Alertés peu après le drame, les sapeurs-pompiers se sont rapidement rendus sur les lieux afin de porter secours aux victimes et procéder à leur évacuation.
Le corps sans vie de l’enfant a été déposé à la morgue du centre de santé de Vélingara. Une enquête devrait permettre de déterminer les circonstances exactes de cet accident qui a plongé le quartier Nassurulaye dans l’émoi et la consternation.
Selon les informations recueillies sur place, la victime se trouvait en compagnie de quatre autres enfants à bord d’un tricycle transportant du fumier destiné à fertiliser un champ familial. Alors que l’engin circulait à vive allure, le conducteur aurait perdu le contrôle du véhicule avant de percuter un monticule de sable et de se renverser violemment.
Le choc a été fatal au jeune garçon, tandis que les autres enfants ont été blessés dans l’accident. Alertés peu après le drame, les sapeurs-pompiers se sont rapidement rendus sur les lieux afin de porter secours aux victimes et procéder à leur évacuation.
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